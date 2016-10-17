PepsiCo снизит содержание сахара в своих напитках

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Компания PepsiCo Inc планирует сократить содержание сахара, натрия и насыщенных жиров в своих продуктах. Об этом пишет издание Fortune.

К 2025 году как минимум две трети напитков компании будут содержать менее 100 калорий на стандартную банку размером 12 жидких унций (около 360 миллилитров). Сейчас доля низкокалорийной газировки в продуктовой линейке Pepsi составляет всего 40 процентов.

Для достижения этой цели компания планирует расширить ассортимент напитков с низким содержанием сахара. Также PepsiCo хочет внести изменения в формулы для уже существующих напитков.

Месяц назад Всемирная организация здравоохранения порекомендовала вводить налоги на сладкие газированные напитки. На такой шаг уже решились власти Франции и Мексики. Таким образом, страны надеются снизить потребление подобной продукции и улучшить здоровье населения.