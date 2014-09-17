В Москве ежедневно работают 70 региональных ярмарок - Собянин

Сергей Собянин осмотрел ярмарку на Волгоградском проспекте

Ежедневно в Москве работают 70 региональных ярмарок, их уже посетили около 3,4 миллиона человек, рассказал Сергей Собянин во время посещения продовольственной ярмарки Рязанской области у метро "Кузьминки".

"Работа региональных ярмарок в городе продолжается. В настоящий момент развернуто 70 площадок, где участвуют 25 представителей регионов и четырех стран СНГ - Армении, Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. Я благодарен коллегам из субъектов России, которые в соответствии с соглашением о совместной работе с Москвой оперативно развернули региональные ярмарки. Один из хороших примеров - это Рязанская область. В 2011 году мы с губернатором Рязанской области Олегом Ивановичем Ковалевым подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. И сегодня мы видим достаточно эффективную и качественную поставку продукции в столицу", - сказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что раньше из-за дорожных проблем поездки в Рязань и обратно были некомфортными для водителей. Однако теперь проблема решена благодаря открытому после реконструкции выезда из столицы по Новорязанскому шоссе.

"Недавно вместе с федеральными структурами мы закончили реконструкцию Новорязанского шоссе. Так что Рязань с Москвой стали чуть-чуть ближе", - отметил мэр столицы.

Добавим, что на региональной ярмарке Рязанской области можно купить натуральную мясомолочную продукцию, живую рыбу, свежую плодоовощную продукцию, хлебные и кондитерские изделия, мед, а также предметы ремесленного производства.

Кроме того, культурная программа ярмарки включает выступление фольклорных ансамблей, народные игры, мастер-классы по изготовлению керамических изделий и лепке из глины.

Региональные ярмарки В фестивале "Региональные ярмарки" принимают участие фермеры и товаропроизводители из Крыма, Марий Эл, Чувашии, Алтайского и Ставропольского краев, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской областей. Также свои продукты привезли на ярмарки жители Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана. Приобрести на ярмарках можно самые разные продовольственные товары - овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и многое другое. Торговое и технологическое оборудование для продажи скоропортящихся продуктов предоставлено организаторами ярмарок. Гостей "Региональных ярмарок" ждут: знакомство с технологиями производства продуктов

мастер-классы шеф-поваров и мастеров-ремесленников

дегустации национальных блюд

игры, конкурсы, уроки танцев

выступления творческих коллективов



Напомним, что о проведении фестиваля продовольственных ярмарок в столице в начале августа сообщил Сергей Собянин. Он также поручил подготовить предложения по расширению поставок продуктов в Москву в связи запретом на ввоз ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Если теперь, в рамках фестиваля, ярмарки региональных производителей будут до конца сентября работать ежедневно, то ранее они проводились периодически. Так, на одну неделю в город приезжали товаропроизводители из Тверской области, на другую - из Белоруссии и так далее.