ФАС предупредила поставщиков о недопустимости повышения цен

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Ритейлерам и поставщикам, заявляющим о возможном росте цен на продукты питания и бытовую химию, может быть вынесено предупреждение от Федеральной антимонопольной службы, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС России Анну Мирочиненко.

"Хотела бы предостеречь как поставщиков, так и ритейлеров от публичных заявлений о повышении своих цен. За них от ФАС России грозит предостережение", – заявила она.

Мирочиненко добавила, что в настоящее время жалоб от ритейлеров на уведомления от поставщиков о росте цен не поступало.

В Минпромторге сообщили, что не наблюдают в рознице повышения цен.

Цены у оптовых поставщиков выросли на 10%

"Минпромторг России внимательно следит за ситуацией. На сегодняшний момент роста цен не наблюдается, есть сезонное снижение цен на плодоовощную группу товаров", – отметил директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга Денис Пак.

По его мнению, в настоящее время ритейлерам повышать цены экономически невыгодно. "По нашим данным, розничная торговля, как было и в осенне-зимний период 2014 года при резком скачке курса валюты, будет сдерживать спекулятивный настрой ряда игроков и рост цен", – отметил Пак.

Он добавил, что ритейлеры будут до последнего сдерживать рост цен, пока это экономически возможно.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрей Карпов сообщил, что обращения поставщиков о повышении цен на продукты единичны и на рынок не влияют.

"АКОРТ мониторит ситуацию и в любой момент мы готовы выработать и применить необходимые механизмы, чтобы не допустить резких скачков цен", – сказал Карпов.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в связи с ростом курса валют поставщики начали уведомлять сети о повышении цен на хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, алкоголь и бытовую химию.