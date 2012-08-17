Санитарные службы задержали более 120 тонн импортных фруктов

ИТАР-ТАСС

В период с 6 по 12 августа 2012 года специалисты Россельхознадзора по Москве и Московской области приостановили перемещение более 120 тонн импортных фруктов со складов временного хранения. Причиной приостановки груза стали многочисленные нарушения в оформлении фитосанитарных сертификатов.

Как отмечается в сообщении, весь товар был отправлен в адрес заказчиков, в частности, 19 тонн персиков из Бельгии; 19,600 тонн винограда из Болгарии; 41,764 тонна киви из Греции; 21,400 тонна нектаринов из Испании; 0,639 тонны черешни из Канады; 19,545 тонн абрикосов из Франции.

На грузополучателей наложены штрафы, они привлечены к административной ответственности по статье о нарушении порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.