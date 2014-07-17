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Продукты

17 июля 2014, 16:25

Все больше россиян доверяют отечественным продуктам - опрос

продукты опросы

Фото: ИТАР-ТАСС

За два года на треть выросло число людей, которые считают качественными продукты, произведенные в России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные специалистов исследовательского холдинга "Ромир".

Сотрудники компании опросили 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Респондентам задавали вопросы о том, чем они руководствуются при выборе товаров и что считают знаком качества продукта.

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Выяснилось, что 92 процента опрошенных считают лучшими продуктами те, которые не содержат искусственных добавок и красителей. На втором месте – 44 процента – мнение о том, что качественные продукты должны быть произведены в России. В аналогичном опросе 2012 года доля "потребителей-патриотов" составила 32 процента. Третий критерий определения качества – небольшой срок хранения, за этот вариант высказались 43 процента респондентов.

Среди наиболее важных характеристик продуктов питания 92 процента покупателей назвали срок годности, 85 процентов – состав продуктов, описанный на этикетке, а 75 процентов – цену. Еще 42 процента считают важной страну-производителя, а 28 процентов – бренд.

66 процентов опрошенных готовы больше платить за свежие продукты, 64 процента согласны приобретать более дорогие экологически чистые продукты, но абсолютный лидер в этой категории – товары питания без ГМО: за них не против переплатить 75 процентов граждан. Любопытно, что два года назад генетически модифицированные организмы пугали меньшее число людей: приобретать дорогие товары без ГМО соглашались только 44 процента.

Не готовы переплачивать за качественные продукты 13 процентов опрошенных (в 2012 году таких было 29 процентов) На этом основании эксперты делают выводы о том, что россияне стали более внимательно относиться к качеству питания и своему здоровью.

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