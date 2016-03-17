Глава Минсельхоза Подмосковья: "Мы производим в 10 раз меньше грибов, чем нужно"

Фото: пресс-служба минсельхоза Московской области

В прошлом году в Подмосковье собрали 416 тысяч тонн зерна, начали обрабатывать 62 тысячи гектар пашни и зарегистрировали пять сельскохозяйственных кооперативов. О том, когда область планирует полностью обеспечивать себя овощами, где будут выращивать шампиньоны и вешенки, какие сыры уже делают подмосковные фермеры и кто вложит $500 млн в молочное животноводство, в интервью m24.ru рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко.

– Полтора года назад Подмосковье анонсировало масштабную программу по развитию сельского хозяйства, в результате которой область должна полностью обеспечивать себя продуктами. Можно ли уже подвести какие-то промежуточные итоги?

– Мы в рамках федеральной и региональной программы взяли курс на импортозамещение, и результаты уже можно обозначить. К примеру, в 2015 году мы собрали 416 тысяч тонн зерна, это на 48 процентов больше, чем в 2014 году. Картофеля и овощей -– на 35 процентов больше. Урожайность зерновых оказалась самой высокой в Центральном федеральном округе.

В прошлом году были введены в эксплуатацию 12 крупных сельскохозяйственных объектов. Это три тепличных комплекса с общим объемом инвестиций более пяти миллиардов рублей, два свиноводческих комплекса, в которые было вложено практически 2 два миллиарда рублей, а также объекты аквакультуры, переработки зерновых культур, овощехранилища, молочные и животноводческие фермы. Это довольно существенный показатель по итогам одного года. Параллельно было начато строительство девяти объектов с общим объемом инвестиций порядка 20 миллиардов рублей, которые планируются к вводу в 2016-–2017 годах.

Отдельное внимание уделяется проекту вьетнамской компании TH true Milk, которая планирует строительство молочных ферм на 22 тысячи голов дойного стада. Объем инвестиций по проекту – 500 миллионов долларов.



Кроме того, мы стараемся развивать социальные условия жизни аграриев. В 2015 году 86 семей, в том числе 57 молодых семей, улучшили свои жилищные возможности. Было построено и приобретено более 5 пяти тысяч квадратных метров жилья для семей, работающих в сельской местности. В 2016 году планируем ввести 4,5 тысяч квадратных метров жилья для граждан, проживающих в селах, построить 35 километров газовой сети и 3,5 километра локальных водопроводов. В 2017 году должна быть построена общеобразовательная школа на 324 места в Лотошинском районе и Дом культуры на 200 зрителей в Ступинском районе.

– В 2013 году проходила информация, что в собственности у области находится лишь один процент сельскохозяйственных земель Подмосковья, а порядка 250 тысяч гектар пашни никак не обрабатываются. Какова сейчас ситуация?

– С 2013 года введено в оборот 162 тысячи гектар земли, в том числе более 62 тысяч гектар в прошлом году. Доля обрабатываемой пашни за этот период выросла с 58 до 74 процентов. Для этого выделяются субсидии, для работы с инвесторами сформирован земельный банк при министерстве, который включает в себя и частные, и государственные земли. Сегодня основными земельными активами владеют банковские структуры либо физические лица, которым они достались, скажем так, по тем или иным причинам в 2000-е годы. Сейчас крупные землевладельцы отдают земли в долгосрочную аренду по ставке, приблизительно равной ставке земельного налога, – до 1,5 процента кадастровой стоимости. Долгосрочной арендой мы считаем срок в пять – семь лет.

– Инвесторы, которые берут землю в аренду, – это, как правило, крупные комплексы или все-таки есть небольшие фермы?

– Основные земельные массивы сдаются в аренду крупным аграриям, но про фермеров также не забываем. Мы активно пользуемся возможностью предоставлять землю без торгов – на основании распоряжения губернатора и Земельного кодекса. За прошлый год более 5,5 тысячи гектар мы предоставили в аренду нашим аграриям, из них 1,5 тысячи гектар были выделены непосредственно фермерам. Процедура на самом деле несложная: нужно собрать пакет документов, составить бизнес-план, зарегистрировать юридическое лицо, потому что только юрлица имеют право на аренду земли без торгов, и подать заявление в администрацию губернатора. Министерство помогает собирать документы, потому что не все фермеры могут это сделать. В течение 2,5 – 3 месяцев заключается договор аренды с аграрием.

– Как вы можете прокомментировать сообщения в СМИ о том, что в Луховицком и Павлово-Посадском районах у фермеров возникли серьезные проблемы? У них забрали землю, устроили свалки и не дают даже построить теплицы.

– К сожалению, такие проблемы имели место, и в первую очередь в Луховицком районе, но на сегодняшний день они пошагово решены.

– Развиваются ли в Подмосковье экофермы и семейные фермерские хозяйства?

– Экофермам и агродеревням мы уделяем особое внимание. Есть объекты загородного отдыха и агротуризма, у которых точкой притяжения является именно фермерское хозяйство. К примеру, в Шаховском районе есть экоферма Коновалова, в Дмитровском районе – хозяйство "Свободный труд", в Рузском районе – "Станица" фермера Сергея Волынского. Там активно развивается агротуризм.

– Сообщалось, что в 2015 году может появиться несколько сельскохозяйственных кооперативов в Подмосковье. Они созданы?

– Да, уже зарегистрировано пять кооперативов, и три кооператива планируют подать заявки на грант по линии нашего министерства. Среди них – кооператив по разведению кроликов и пушных зверей, по производству молочной продукции. В 2016 году мы планируем компенсировать затраты на формирование материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов. Объем выделяемых средств составит 36 миллионов рублей, из них 25 миллионов будут выделены из федерального бюджета и 11 миллионов – из регионального. Сельхозкооператив помогает фермеру решить ряд проблем, с которыми он не может справиться самостоятельно. У членов кооператива может быть общая техника, единая залоговая база. Фермеры могут совместно привлечь кредитные средства для развития.

– Когда появится сеть магазинов "Фермер Подмосковья"? Могут ли в области запустить сеть фаст-фуда из местных продуктов?

– В рамках проекта "Фермер Подмосковья" в 2016-–2018 годах предполагается строительство порядка 47 рынков в среднем по 1000 квадратных метров каждый. Это будут красивые крытые сельскохозяйственные рынки в едином стиле, с единым брендом, у продавцов будет униформа. Фермеры должны получить доступ непосредственно к магазинной полке, без цепочки посредников. Это улучшает маржинальность, а покупатель сможет приобрести качественный товар по более низкой цене. "Фермеры Подмосковья" в первую очередь появятся в Балашихе, Королеве, Домодедове, Электростали, Подольске, Долгопрудном, Одинцове и других крупных городах, где есть платежеспособное население. Рассматривается и идея по созданию сети общепита.

– В столице может появиться "Фермер Подмосковья"?

– Может. Пока это проект областной, но после того, как он будет запущен в Подмосковье и наберет определенные обороты, мы можем обратиться с предложением к нашим столичным коллегам. И москвичи, и жители Московской области заинтересованы в том, чтобы иметь качественный и недорогой товар.

– Если вернуться к теме импортозамещения, то возникает вопрос: как решаются проблемы по конкретным отраслям. Например, известно, что из-за рубежа закупается и семенной фонд, и яйца племенных кур, и грибы.

– Мы для себя определили основные приоритетные направления: молочное животноводство, тепличные хозяйства, аквакультура и грибоводство. Подсчитав, что сегодня область производит как минимум в 10 раз меньше грибов, чем их потребляет, мы решили вывести грибоводство в приоритетное направление. В 2016 году планируется начать реализацию трех проектов. Грибы в основном выращиваются на компосте, который состоит из птичьего помета и соломы. Мы умудряемся и его закупать за границей. Теперь планируется построить компостный завод в Серебряно-Прудском районе и модернизировать две фермы по выращиванию грибов. В первую очередь это будут шампиньоны и вешенки. Общий объем инвестиций – 2,4 млрд миллиарда рублей. В 2017 году планируем производить 15,5 тысячи тонн грибов в год.

К 2018 году планируется обеспечить Московскую область на 84 процента мясом птицы собственного производства. В прошлом году валовое производство птицы на убой составило 177 тысяч тонн, что на шесть процентов больше, чем в 2014 году. Восстановлена производственная деятельность ряда крупных предприятий, например, "Загорского бройлера" в Сергиево-Посадском районе, которое считалось банкротом. Проведена реконструкция 24 птичников в "Моссельпроме" в Раменском районе.

К 2018 году область должна на 100 процентов обеспечивать себя огурцами, помидорами и салатами. В 2014 году этот показатель составлял 10 процентов: мы произвели 6 шесть тысяч тонн, в 2015 году – уже 15 процентов или девять тысяч тонн. К концу 2016 года с учетом того, что два крупных предприятия у нас выйдут на максимальную производственную мощность, мы планируем достигнуть самообеспеченности на 45 процентов.

– А что насчет аквакультур?

– Сейчас у нас в области 14 рыбоводных организаций, которые занимаются товарным рыбоводством. В основном они производят карпов, толстолобиков, белых амуров, а также ценные породы рыб: форель и осетр. В прошлом году было произведено почти четыре тысячи тонн товарной рыбы, в том числе 319 тонн ценных пород. В ближайшие три года планируется запустить девять инвестпроектов по аквакультуре с общей мощностью 8,5 тысячи тонн, что даст более чем двукратный рост производства. Будут выращиваться осетр, форель, тилапия. На 2017 год запланировано производство креветок и раков.

В Сергиево-Посадском районе заканчивается строительство хозяйства, которое будет выращивать осетровые породы рыб и производить икру. Первая партия, думаю, будет уже в этом году. Один фермер в Коломенском районе выращивает виноградных улиток и поставляет в рестораны.

– Вы упомянули молочную продукцию, а сыроварение как-то развивается в Московской области?

– Пока мы только в начале пути, но уже есть ряд фермерских хозяйств, которые этим занимаются. В Волоколамском и Рузском районах производится козий сыр, в Истринском – моцарелла. Речь в основном о мягких сырах, но прорабатывается возможность и производства твердых сыров, которые требуют более долгого приготовления.

– Какие еще интересные проекты и направления могут появиться в области?

– Сейчас в Подмосковье активно обсуждается развитие или возрождение производства льна. Для этого подходят не все районы, в основном на севере области. Сейчас мы находимся на начальном этапе разговоров с инвесторами, прорабатывается предложение по возможной государственной программе. Чтобы выращивать лен, необходимы приличные площади, севооборот и финансовые активы. Должен быть построен завод по переработке льна, в том числе и по глубокой переработке. Поэтому проект, возможно, будет реализован совместно с Тверской или Смоленской областью. Изо льна много чего делается: порох, вата, марля, ткани, масло. Инвестиции в завод по переработке льна могут составить несколько миллиардов рублей. Но оценить общий объем инвестиций пока трудно. Мы только провели первую рабочую группу, будем теперь двигаться дальше.

– Экономический кризис продолжается, курс валют растет. Как он сказывается на развитии сельского хозяйства, в частности на закупке оборудования?

– В тепличном хозяйстве и грибоводстве в основном закупается за границей высокотехнологичное оборудование. Но его можно производить и в Подмосковье, в индустриальных парках, где действуют льготы по аренде и налогообложению. Уже есть российские компании, которые производят тепличные профили. Думаю, для них, как и для многих аграриев, нынешняя ситуация открывает новые возможности и новые рынки.