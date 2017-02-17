Роскачество дало рекомендации по выбору продуктов к Масленице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Роскачество выпустило рекомендации по выбору продуктов для празднования Масленицы, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснили в пресс-службе организации, мука для блинов должна быть кремового или белого цвета. Если она потемневшая, то ее лучше не использовать для приготовления теста.

При выборе яиц не нужно придавать большого значения цвету и плотности скорлупы. Мнение о том, что шероховатая скорлупа – признак низкого качества товара, является ошибочным. Лабораторные исследования Роскачества не выявили взаимосвязи между текстурой скорлупы и качеством яйца.

Традиционным атрибутом масленичных гуляний всегда были русские сушки. По словам специалистов, правильно приготовленная сушка при сжатии рукой должна разломиться на четыре части. То есть важно соблюсти баланс: слишком влажное изделие быстро испортится, а слишком сухая сушка может повредить зубы.