В подсолнечных семечках из Подмосковья выявили опасное вещество

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Россельхознадзор обнаружил двукратное превышение кадмия в 500 килограммах подсолнечных семечек из Подмосковья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Центр оценки качества зерна".

Кадмий – один из самых токсичных металлов, относящийся к "высокоопасным веществам". Некоторые исследователи относят его к канцерогенам. Избыток кадмия в организме может привести к повышению давления, почечной недостаточности и поражениям нервной системы.

"Такая ситуация зачастую связана с загрязнением почв при использовании удобрений, содержащих кадмий", – отметила начальник отдела химико-токсикологических исследований "Центра оценки качества зерна" Наталья Добрева.

Недоброкачественная продукция изъята ведомством у производителя.