16 мая 2017, 15:07

Экономика

Узаконить продажу пива и вина через интернет могут до 1 июля

Фото: ТАСС/YAY

Узаконить продажу вина и пива через интернет предложили до 1 июля 2017 года в Минфине РФ, сообщает Агентство "Москва".

С 1 июля 2018 года разрешение должно распространиться на остальные алкогольные напитки, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал, что, начав продажу вина через интернет, можно будет оценить действие правил дистанционной торговли. В будущем в Сети планируют начать продавать и табачную продукцию. Лекарства же появятся в интернет-магазинах тогда, когда их будут маркировать, то есть с 2019 года.

продукты законы вино пиво интернет-торговля продажа алкоголя

