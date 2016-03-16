Россельхознадзор запретил ввоз перца и гранатов из Турции

Фото: YAY/ТАСС

Россельхознадзор приостанавливает с 17 марта ввоз в РФ перца и гранатов из Турции, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ограничительные меры приняты в связи с систематическим ввозом из Турции подкарантинной продукции.

При этом, продукция, отгруженная до 17 марта может быть допущена к ввозу после проверок и лабораторных исследований.

Ранее в столице открылась горячая линия по вопросам продажи турецких продуктов. Свое сообщение можно передать по телефону: 8 (495) 785-37-41. Обращения принимаются по рабочим дням с 09:00 до 18:00 (с понедельника по четверг), с 09:00 до 16:45 (по пятницам).

Также можно обратиться в общественную приемную по адресу: Графский переулок, 4/9, кабинет № 106 или написать на электронный адрес: uprav@77.rospotrebnadzor.ru.

Напомним, Россия ввела ряд экономических ограничений против Турции. С 1 января 2016 года РФ запретила ввоз из Турции некоторых продуктов, в частности, мяса курицы и индейки, томатов, репчатого лука, цветной капусты, огурцов, апельсинов, мандаринов, винограда, яблок, груш, персиков, слив и клубники.