Ежедневно в столице потребляют 300 тысяч тонн мяса

"Интервью": Юрий Ковалев - о влиянии кризиса на производителей мяса

Москвичи потребляют около 300 тысяч тонн мяса в день. При этом за год каждый горожанин съедает примерно 75 килограмм мясных продуктов, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Он также рассказал, что сегодня московский рынок является самым "лакомым куском" для всех производителей. "Это самый большой рынок самых обеспеченных покупателей. Поэтому нет недостатка в тех, кто хочет попасть на этот рынок. Главной функцией властей является быстрое распространение товара. Нужно быстро продвигать товар, который уже привезен на территорию Москвы, распределять его", - отметил Ковалев.

Он добавил, что число потребления свинины от общего потребления мяса составляет примерно 35%. При этом 15 лет назад москвичи чаще покупали говядину и почти совсем не потребляли птицу. "Сегодня все изменилось. На птицу приходится уже около 45% процентов", - подчеркнул Ковалев.

Кроме того, глава Национального союза свиноводов рассказал, что 10 лет назад в городе была импортозависимость по мясу. "За это время все изменилось кардинальным образом. По птице мы теперь уже на 90% себя обеспечили собственным производством. По свинине - на 80%", - заключил он.

Ранее глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что зависимость Москвы от импортных товаров снизилась примерно на 10 процентов за полгода. Однако мегаполис по-прежнему зависит от поставок фруктов, ягод и некоторых видов мяса из-за рубежа.

"Нам удалось за последние полгода снизить импортозависимость города с 26 процентов до 17", - подчеркнул Немерюк.

По его словам, на полках магазинов значительно увеличилось количество товаров отечественного производство. "Мы налаживаем новые каналы поставок. Так, представители департамента выезжали вместе с сетевиками в Азербайджан и Белоруссию, где общались с товаропроизводителями. Подписали ряд соглашений", - отметил чиновник.