В потребительской корзине москвичей стало больше отечественных продуктов

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Состав потребительской корзины москвичей изменился в пользу отечественных продуктов, сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Значительно меняются предпочтения москвичей, изменяется и состав потребительской корзины. Например, появились сыры, которые ранее поставляли иностранные производители. Теперь их выпускают российские сыроделы", - отметил Немерюк.

Он добавил, что департамент регулярно мониторит цены по 40 видам продовольствия на 105 предприятиях торговли во всех округах Москвы. "Мы мониторим и несетевые магазины, отслеживаем цены на ярмарках и рынках, делаем это совместно с Мосгорстатом", - добавил Алексей Немерюк. По его словам, сейчас наблюдается повышение цен на сырое молоко. Это происходит по тому, что многие российские сыроделы увеличили свое производство после вступления в силу запрета на ввоз в Россию продукции из стран ЕС.

"Москва в цифрах": Продуктовая корзина москвича

Немерюк также подчеркнул, что стоимость самой потребительской корзины, в которую входит 33 вида товаров, в рамках инфляционных процессов выросла на 10% по сравнению с 2013 годом.

Ранее Алексей Немерюк рассказал, что проблем с мандаринами на Новый год у москвичей не будет. "С ними никаких проблем нет - идут из Грузии, Абхазии и Турции. Этот поток заменяет все, что поступало в Москву из Испании и стран Евросоюза", - добавил он.

Глава департамента отметил, что в городе ожидается незначительный рост цен на некоторые виды продовольственных товаров. "Сейчас есть рост цен на гречку, мы понимаем, он происходит по объективным причинам. Немного подорожали молоко и хлебобулочные изделия. Резкого или спекулятивного скачка цен не произошло. И мы, и федеральные органы контролируем ситуацию на рынке продовольствия", - заявил Немерюк.

Ранее министр сельского хозяйства Николай Федоров заявил, что в 2014 году Россия собрала гречихи больше, чем в среднем за последние пять лет. Так, в нынешнем году было собрано 680 тысяч тонн гречихи, при этом за последние пять лет этот показатель составляет в среднем 666 тысяч тонн. По его мнению, цены выросли из-за ажиотажного спроса на гречку.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.