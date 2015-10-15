Для черной икры введут специальную марку

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Росрыболовство разработало законопроект по маркировке черной икры по аналогии с крепким алкоголем, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, проект правового акта подразумевает не только маркировку продукции, но и ведение реестра аквакультурных предприятий.

Как пояснил Шестаков, на икру осетровых будет наноситься специальная марка, а что касается самой рыбы, то это будет закрытая упаковка, после вскрытия которой товар невозможно будет дальше пустить в реализацию.

По словам руководителя Росрыболовства, необходимо вести реестр аквакультурных предприятий для легализации рынка черной икры.

"Браконьерская продукция зачастую легализуется через эти аквакультурные хозяйства. Очень важно взять эти предприятия под контроль и понимать возможные объемы их выпуска, чтобы не допустить попадания браконьерской икры на рынок", – подчеркнул он.

При этом Шестаков уверен, что введение маркировки не приведет к удорожанию продукции из осетровых. Проект документа уже передан в Минсельхоз, а в потом он может поступить на межведомственное согласование.

Большой объем контрабандной икры был зафиксирован правоохранителями в начале этого года: полторы тонны товара было изъято в начале марта, 100 килограммов черной икры и две тонны рыбы – в конце того же месяца и партия американского товара попалась таможенникам в мае.