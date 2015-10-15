Форма поиска по сайту

15 октября 2015, 16:04

Цена на гречку в России за год выросла почти в два раза

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Гречневая крупа в России подорожала в сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 94,8%, сообщил замглавы Росстата Георгий Оксейнот.

Цены на сахар за этот же период выросли на 43,7%, рис стал дороже на 39,5%.

По данным Росстата, наиболее сильно выросла цена на гречку в Республике Тыва – в 2,6 раза. В Москве рост цены составил 63,4%. Самый низкие темпы роста цены на гречку отмечаются в Чукотском автономном округе – 6,3%.

"Это явление (длится) с конца 2014 года, хотя в 2015 году рост цен на гречку продолжился", – передает слова Оксейнота МИА "Россия сегодня".

По данным Росстата, в ноябре 2014 года на фоне падения курса рубля гречка в России стала обходиться россиянам дороже на 27,5%, только за неделю с 11 по 17 ноября цены на нее подскочили на 16,1% на фоне слухов о возможном дефиците этой крупы и новом витке ажиотажа.

В начале октября 2015 года сообщалось, что в России снизились оптовые закупочные цены на гречку и рис. Это объясняется появлением на рынке нового урожая.

Гречка за неделю подешевела на 210 рублей – с 42815 до 42605 рублей за тонну. По словам генерального директора ООО "ПроЗерно" Владимира Петриченко, дефицита этой крупы на столичных прилавках ожидать не стоит.

