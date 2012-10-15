Столичные локаеды выступают за отечественные фермерские продукты

В столице приобретает популярность движение локаедов

В Москве приобретает популярность движение локаедов. Представители этого модного направления едят только местные, то есть российские продукты, поддерживая отечественных фермеров.

Благодаря этому тренду россияне заново открыли для себя полузабытые продукты - ревень, козлобородник, тыкву, а вот морковь из Китая или помидоры из Нидерландов, расположившиеся на магазинных полках, локаеды обходят стороной.

В Европе движение локаедов появилось еще в 2000 году. Запустили его рестораторы и фермеры, считающие, что таким образом можно снизить вред, наносимый атмосфере из-за транспортных перевозок.

При этом вовсе не обязательно отправляться за свежими куриными яйцами или бидоном молока в ближайшее село. Сейчас заказать деревенские продукты можно в интернет-магазинах. Владельцы таких онлайн торговых точек сотрудничают с фермерами, которые и поставляют в город свою продукцию. Правила торговли в интернет-магазинах те же, что и в обычных – бизнес должен быть легальным, а продукты качественные. Контрольные партии проверяют в специальных лабораториях.

Владелец интернет-магазина рискует не одним товаром, а всем ассортиментом. Недовольный покупатель может больше никогда не открыть его страницу в сети. Каждый день курьеры развозят порядка 300 заказов. Товар, который не понравился, можно вернуть.

Фермерские продукты пользуются у горожан большой популярностью. По подсчетам департамента торговли и услуг Москвы, в столице дефицит на продукты первой необходимости в три раза выше, чем, например, в Берлине. Наблюдается острый дефицит мяса, рыбы, молочных продуктов.