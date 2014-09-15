ФАС проверяет птицефабрики из-за роста цен

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба проверяет крупнейшие российские птицефабрики из-за роста цен на продукцию, сообщил замруководителя ведомства Александр Кинев.

"Проверки начались на позапрошлой неделе в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской области и других регионах. Основанием для проверки стало повышение цен на продукцию", - приводит слова Кинева агентство ИТАР-ТАСС.

Специалисты считают, что это связано с ростом спроса со стороны мясоперерабатывающей отрасли в условиях недостатка сырья. Однако ФАС не видит объективных причин для роста цен на мясо птицы, отметил Кинев. По его словам, фирмы могли вступить в картельный сговор. Поэтому и проводятся проверки.

Отметим, что Федеральная антимонопольная служба, открыла горячую линию, на которую граждане могут сообщать о повышении цен на продукты. Написать жалобу о подорожании продуктов можно на сайте ведомства.

Сообщить о подорожании продуктов можно и в Общественную палату Российской Федерации. Горячая линия ОП по мониторингу цен на продукты работает по будням с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный. Телефон: 8-800-700-8-800. Кроме того, обращения вместе с фотографиями и видео ценников, чеков, накладных и других документов можно присылать на электронный адрес: obr@oprf.ru, а также в Facebook и Twitter Общественной палаты.

Напомним, 7 августа Россия объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в столичных магазинах нет дефицита продовольствия, объем импорта товаров не так велик. По его словам, многие торговые сети уже смогли переориентироваться на отечественного производителя.