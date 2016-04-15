Роспатент передал корпорации Roshen право на товарный знак "Ванильное небо"

Фото: ТАСС

Роспатент зарегистрировал переход права на использование товарного знака "Ванильное небо", принадлежавшему Новосибирскому хладокомбинату, к кондитерской корпорации Roshen, сообщил начальник управления организации предоставления государственных услуг Роспатента Дмитрий Травников.

"Исключительное право на товарный знак № 267713 в отношении части товаров 30 класса МКТУ перешло от ОАО "Новосибирский хладокомбинат" к ДП "Кондитерская корпорация "Рошен". Основанием для перехода исключительного права является договор об отчуждении исключительного права. Переход исключительного права зарегистрирован Роспатентом 12 апреля 2016 года", – цитирует его слова Агентство "Москва".

По Международной классификации товаров и услуг к 30 классу относятся в основном растительные пищевые продукты, подготовленные для потребления или консервирования, в том числе кондитерские изделия и мороженое.

В ассортименте российского подразделения Roshen представлена "леденцовая карамель с молочной начинкой со вкусом ванили "Ванильное небо".

Ранее СМИ сообщали, что Roshen подала иск в суд по интеллектуальным правам к Новосибирскому хладокомбинату с требованием досрочного прекращения охраны товарного знака Vanilla Sky ("Ванильное небо"), который на тот момент принадлежал сибирскому предприятию.

На данный момент дело не завершено, однако стороны неоднократно ходатайствовали о переносе судебных заседаний.