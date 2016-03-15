Отмеченные Знаком качества товары не подорожают – Роскачество

Фото: rskrf.ru

Товары, отмеченные российским Знаком качества, не подорожают, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

"Повышать цены на товары, получившие Знак качества, – значит тормозить собственные продажи. Производители, конечно, заинтересованы в получении Знака качества для увеличения объема продаж. Рост объема продаж означает увеличение маржинальности продаж, соответственно, цены можно не повышать", – цитирует Протасова Агентство "Москва".

Роскачество – единственная в РФ национальная система мониторинга, сравнительных испытаний и подтверждения качества товаров и услуг, созданная в апреле 2015 года с целью продвижения на внутренний и внешние рынки российских товаров высокого качества, а также повышения доверия к российской продукции.

Дизайн знака качества – пятиугольник с литерой "К" в центре, – отсылающий к государственному знаку качества СССР, разработал доцент Московского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова, дизайнер Дмитрий Мордвинцев.

На сегодня Знаком качества отмечены 22 товара. Среди них – шесть наименований майонеза, четыре – растительного масла, а также домашний текстиль, детские одежда и обувь. В этом году планируется исследовать около 50 категорий товаров, среди которых продукты, косметика, одежда.

Процесс присвоения Знака качества занимает около двух месяцев. Процедура бесплатна для производителей. Право маркировать продукцию Знаком дается производителю на 2-3 года (в зависимости от категории товара).