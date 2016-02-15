Минсельхоз разрабатывает систему мониторинга ГМО-продуктов

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Министерство сельского хозяйства разрабатывает систему мониторинга воздействия ГМО продуктов на человека и окружающую среду. Об этом m24.ru рассказали в Минсельхозе. Министерство определит порядок контроля за производителями такой продукции. В случае вредного воздействия ГМО на человека, животных, растений или окружающую среду производителю запретят продажу и производство продукта. Систему мониторинга разработают согласно постановлению правительства РФ от 2013 года. Ее должны запустить с июля 2017 года.

"В постановлении правительства прописаны правила госрегистрации ГМО-содержащих продуктов и соответственно предполагается мониторинг товаров. Сейчас разрабатывается порядок мониторинга", – пояснили в Минсельхозе. Контролем займется Россельхознадзор. "Порядок мониторинга практически согласован с ведомством, уже есть проект", – добавили в министерстве.

Кроме того, согласно постановлению правительства, надзором за выпуском ГМО-продукции будут заниматься Роспотребнадзор и Минздрав. Они станут осуществлять "мониторинг воздействия на человека и окружающую среду генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы", – отмечается в документе.

В постановлении также указано, что по результатам проводимого мониторинга и выявления "негативного воздействия модифицированного организма или продукции на здоровье человека, животных, растений или окружающую среду", свидетельство о производстве и продаже такого вида продуктов будет "аннулировано". Мониторинг должен начаться с июля 2017 года.

В пресс-службе Россельхознадзора пояснили m24.ru, что будут ждать от Министерства сельского хозяйства разработки правил и официального указания по проведению мониторинга.

ГМО — организм, генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии. Генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных целях. Госдума в апреле 2015 года приняла в первом чтении законопроект , запрещающий выращивание и разведение в России генно-модифицированных растений и животных, кроме научных целей. Согласно инициативе, запрещается выращивание и разведение трансгенных растений и животных. Исключение будет сделано для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ. При этом правительство может запрещать ввоз в Россию генно-модифицированных организмов и продукции, если будет выявлено их негативное воздействие на человека и окружающую среду. Импортеры генно-модифицированных организмов и продукции будут обязаны пройти регистрационные процедуры. Законопроектом также вводится административная ответственность за использование ГМО с нарушением разрешенного вида и условий использования. За такое нарушение должностным лицам придется заплатить от 10 до 500 тысяч рублей. В конце января 2016 года правительство России одобрило законопроект. Кроме того, Минсельхоз также выступает за введение акциза на продукты с ГМО.



Международный эксперт по экологической продовольственной безопасности Ирина Ермакова рассказала, что сейчас есть возможность достаточно быстро определить наличие ГМО в продуктах и организмах. "У нас есть приборы на определение ГМО. Есть приборы, основанные на физико-химических свойствах, которые делают спектральный анализ и определяют изменения в запахе продуктов. Существуют также лаборатории, которые могут проанализировать полный генетический состав, – отметила она. – Анализ проходит в течение нескольких часов".

По ее словам, чтобы определить влияние ГМО на организм человека, проводят испытания на животных. "Некоторые культуры и продукты должны еще пройти испытания на животных. При тестировании на мухах дрозофилах сразу видны уродства и изменения. Для млекопитающих нужно как минимум полгода", – добавила она.

Ермакова подчеркнула, что исследования ученых показывают, что генно-модифицированные продукты могут оказать пагубное влияние на здоровье человека. "Для внедрения генов используют так называемые плазмиты (небольшие молекулы ДНК – m24.ru) патогенных бактерий. Они действуют медленно, и после некоторого времени мы обнаруживаем патологии внутренних органов. В очень плохом состоянии оказываются почки, печень, половые органы. Плазмиты проникают практически во все части организма", – заключила собеседница m24.ru.

Директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности (ОАГБ) Елена Шаройкина считает, что для мониторинга необходимо провести целый ряда научных исследований по изучению ГМО. "Должно быть четкое понимание последствий воздействия ГМО на млекопитающих и окружающую среду. Постановление правительства призвано регламентировать процесс государственной регистрации генно-модифицированных культур, предназначенных для посева", – пояснила она.

По ее словам, ряд независимых исследований доказывает, что потребление ГМО представляет риск для здоровья человека и млекопитающих. "Это в первую очередь развитие онкологии, бесплодия, дистрофии внутренних органов, угнетение иммунной системы и другие", – отметила эксперт.

Кроме того, использование ГМО также может пагубно отразиться на экологической ситуации. "Среди экологических рисков эксперты выделяют такие, как угроза биоразнообразию (залогу устойчивого развития), загрязнение почв токсичными химикатами и нарушение эко-систем, развитие устойчивости вредителей (супер-сорняки, насекомые невосприимчивые к инсектицидам)", – заключила собеседница m24.ru.