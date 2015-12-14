Россия возобновит поставки мяса птицы в ЕС после годового перерыва

Фото: ТАСС/Смирнов Владимир

Россия возобновляет поставки мяса птицы в Евросоюз. Они были приостановлены в сентябре прошлого года из-за вспышки птичьего гриппа в Алтайском крае, сообщает ТАСС.

"Россия с 10 декабря возобновила сертификацию птицеводческой продукции для поставок в страны ЕС", – пояснила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, в настоящее время Россия ситуация находится под контролем, и требования регламента Европейской комиссии выполнены.

РФ будет поставлять в ЕС яйца класса Б, мясо птицы, а также продукты на его основе, подвергнутые "обработке А".

Разрешение на поставки мяса птицы имеют два предприятия компании "Приосколье", "Брянский бройлер" ("дочка" холдинга "Мираторг"), а также "Краснобор" и "Перепелкины и Жоевъ".

В свою очередь импорт в Россию продовольственных товаров из стран дальнего зарубежья в 2015 году уменьшился. Количество закупок молочных продуктов сократилось в 6,4 раза, овощей – в 2,4 раза, зерновых культур – в 2,3 раза, мяса и субпродуктов – в 2 раза, рыбы – в 1,7 раза, алкогольной и безалкогольной продукции – в 1,6 раза, фруктов – в 1,6 раза, сахара – на 20,1 процента, табака – на 2,1 процента. Вместе с тем ввоз растительного масла увеличился на 20,9 процента.

Напомним, 24 июня Владимир Путин подписал указ о продлении санкций на импортные товары еще на один год. Под запретом остаются говядина, свинина, рыба, сыр, молоко, овощи и фрукты из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Ранее решение о продлении экономических санкций Европейского союза против России вступило в силу на полгода. Они будут действовать до 31 января 2016 года.

Санкции запрещают экспорт товаров военного и двойного назначения из ЕС, оборудования для нефтяных разработок и ограничивают финансирование российских оборонных концернов. Кроме того, запрещено долговое финансирование "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", а пяти крупнейшим банкам запрещается выдавать кредиты на сроки более месяца.

Параллельно с этим ЕС продлил экономические санкции в отношении Крыма. Санкции ввели в рамках "европейской стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России".