Закрытие овощебазы в Бирюлево не повлияет на цены продуктов

Приостановка работы овощебазы в Бирюлево не повлияет на цены продуктов

Власти заверили, что закрытие овощной базы в Бирюлево Западное не отразится на ценах на плодоовощную продукцию. Об этом на пресс-конференции сообщил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк отметил, что в Москве работает 50 овощных баз. Для арендаторов с этой базы открыта горячая линия, по которой они могут узнать о возможности продажи своих товаров в других торговых точках. Позвонить можно по следующим телефонам: +7 (495) 624-79-53; +7 (495) 621-21-15; +7 (495) 621-44-41.

Напомним, в ночь с 9 на 10 октября 25-летний Егор Щербаков был убит в ходе конфликта, предположительно, с выходцем с Кавказа. Щербаков и его девушка возвращались домой. Около подъезда их дома на Востряковском проезде к молодым людям подошел неизвестный мужчина и, в ходе завязавшегося конфликта, нанес Щербакову удар ножом. От полученного ножевого ранения молодой человек скончался на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления.

Убийство стало причиной массовых беспорядков в Бирюлеве - днем 13 октября несколько сотен человек собралось у ТЦ "Бирюза". Они требовали раскрыть убийство москвича в Востряковском проезде. Изначально акция планировалась как мирный сход, но в итоге переросла в беспорядки.