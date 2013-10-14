Купить свежие фермерские продукты можно на ярмарках выходного дня

На ярмарках выходного дня фермеры предлагают сезонные продукты

Каждую неделю подмосковные и региональные фермеры приезжают в столицу, чтобы представить на ярмарках выходного дня фрукты, овощи, мед и различные другие сезонные продукты. Продают они свои товары по очень приемлемым ценам: так, килограмм картошки на базаре обойдется всего в 15 рублей.

Самая крупная из московских ярмарок выходного дня расположена на ВВЦ, где можно не только купить вкусных продуктов, но также послушать концерт или попробовать себя в роли ремесленники, изготовив глиняную игрушку.

На базаре можно купить продукты, которые не попадают на прилавки магазинов. Это выращенные своими руками яблоки, кедровые орехи, картошка и многое другое. Как сообщил каналу "Москва 24" председатель правления Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Владимир Шумов, беспокоиться за качество продукции не стоит. "На ярмарке есть лаборатория, которая почти каждый день проверяет товары", - рассказал он.

Площадки, где региональные фермеры представляют свою продукцию, расположены во многих районах столицы.