Для красной икры и сельди разработают стандарты качества

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"Роскачество" хочет заняться разработкой стандартов "Российского знака качества" для красной икры и сельди в масле, сообщил в ходе конференции глава "Роскачества" Максим Протасов.

"В планах стоит разработка стандартов по ряду категорий рыбной продукции, в том числе в ближайшее время это будет красная икра и сельдь в масле", – передает слова Протасова Агентство "Москва".

Он отметил, что скоро начнутся исследования для добровольной сертификации знаком качества мороженого филе трески и тихоокеанского лосося в ломтиках.

Напомним, в мае этого года Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании автономной некоммерческой организации "Российская система качества", которая должна организовать систему добровольной сертификации продуктов в России. Его будут присваивать продукции повышенного качества.

Власти считают, что появление "знака качества" поспособствует повышению конкурентоспособности российских товаров и повысит доверие потребителей к отечественной продукции.

Сначала проверки ожидают продукцию легкой промышленности, в том числе детские товары (трикотаж для новорожденных, детская обувь) и предметы домашнего уюта (подушки, одеяла, полотенца)