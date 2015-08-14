В России хотят ограничить использование пальмового масла в продуктах

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В России могут ввести ограничения на пальмовое масло. В правительстве сейчас обсуждают разные возможные правила его использования.

Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что пальмовое масло не опасно, но производители должны честно указывать на его наличие в составе молочных продуктов.

"Пальмовое масло используется во многих станах во многих видах съестного. Но надо честно говорить, что это пальмовое масло, а не молочный жир. Речь идет о подмене. Конечно, среди того, что поставляется, может, есть какие-то объемы некачественного пальмового масла. Подмена бывает практически во всех молочных продуктах, кондитерских изделиях. В мясном производстве оно пока не используется", – пояснил он.

Пальмовое масло не опасно для здоровья – эксперт

Что касается товаров для детей, там пальмового масла быть не должно, считает эксперт. "Запретить пальмовое масло в товарах для детей нужно было давно. Детский организм достаточно восприимчив. Пальмовое масло не всегда хорошо сочетается с другими ингредиентами. Оно может вызывать аллергию", – добавил он.

Как пишет "Российская газета", пальмовое масло могут запретить в продуктах для детей, а за его скрытое использование производителей будут наказывать.

Добавим, что Госдума также решила разработать законопроект, ограничивающий использование пальмового масла в пищевой промышленности.

Документ будет внесен в нижнюю палату парламента в сентябре. В нем предполагается закрепить, что для пищевых продуктов можно будет использовать пальмовой масло с нормой перекисного числа, то есть показателем порчи, до одного миллимоля.

Сейчас в России действует норма в 10 единиц, в то время как в Европе уже после двух миллимолей масло идет только на лаки, краски и другое техническое использование. Глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк поддержал инициативу депутатов.

Ранее m24.ru сообщало, что в России планируют создать систему управления качеством пищи. Займутся этим несколько ведомств, основную задачу выполнит Роспотребнадзор. Создание системы позволит уйти от двойных стандартов при оценке качества продукции под едиными товарными знаками для зарубежных и российских рынков.