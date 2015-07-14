Ресторанов, торгующих алкоголем, не станет меньше – Немерюк

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Количество лицензий на продажу алкоголя в столичных ресторанах не уменьшилось. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Трансляцию мероприятия проводило cетевое издание m24.ru.

"Процент деклараций вырос. Люди как торговали, так и торгуют. Не сдающих декларации мало: за этот и прошлый год всего были оштрафованы 488 предприятий на 30 млн рублей", – сказал Немерюк.

Напомним, столичные магазины и рестораны должны отчитываться о продажах спиртного в каждом квартале. Если компании делают это несвоевременно, то им грозит штраф. При повторных нарушениях организацию могут лишить лицензии на продажу алкоголя.

За несвоевременную подачу декларации или искажение информации предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц. Кроме того, лицензия на розничную продажу алкогольной продукции аннулируется решением суда в случае повторного в течение одного года несвоевременного представления декларации.

По словам Немерюка, большинство организаций, которым выписали штрафы, оплачивают их добровольно.