В Москве начали продавать клубнику из Совхоза имени Ленина

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В городских торговых точках начали продавать подмосковную садовую землянику, выращенную в Совхозе имени Ленина. Об этом заявил директор совхоза Павел Грудинин.

"Сегодня мы собрали около 700 килограммов клубники и сразу ее продали. Завтра (15 июня), когда у нас официально запланирован старт продаж, надеемся увеличить сбор вдвое", – цитирует его Агентство "Москва".

Он отметил, что после потепления в совхзозе ежедневно будут собирать 10 тонн ягоды в день.

По словам Грудинина, стартовая цена клубники составит 300 рублей за килограмм. В Москве она будет продаваться в 50 торговых точках.

На каждой должна быть символика совхоза. Все продавцы одеты в униформу и по требованию покупателя должны предъявлять сертификат соответствия.

Клубничные базары в Москве

Ранее m24.ru сообщало, что в течение летнего сезона на территории столицы будут работать более 400 точек продажи ягод. 97 мест торговли ягодами расположено на территории южного округа, 63 – на территории северного округа, 61 – на северо-востоке, 57 – на юго-востоке и 34 – в западном округе.

Наибольшее количество мест расположено в Рязанском районе юго-восточного округа столицы – всего 13 мест. В районе Орехово-Борисово Южное на юге столицы и Дмитровском районе на севере разместилось по 12 точек, в Ярославском районе северо-востока – 11 точек, и в районе Бирюлево Западное на юге – 10 точек.