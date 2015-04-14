Агропромышленная ярмарка на ВДНХ займет площадь три тысячи кв. метров

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Весенняя агропромышленная ярмарка на ВДНХ, которая пройдет с 15 по 26 апреля, разместится на площади три тысячи квадратных метров в двух больших шатрах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы столичного департамента торговли и услуг Дениса Косторного.

По его словам, на ярмарке будет представлен самый широкий спектр товаров из 39 регионов России: молочная и мясная продукция, свежий урожай огурцов, которые выросли в тепличных хозяйствах, российские чаи.

Косторной также добавил, что в двух шатрах, установленных между павильонами №19 и №57 будут расположены 250 торговых мест. Помимо продуктов по доступным ценам, на ярмарке можно будет приобрести саженцы и семена. Время работы с 10.00 до 19.00.

Кроме того, 10 апреля на ВДНХ открылась пасхальная ярмарка. В 20 деревянных домиках можно купить расписные куличи с изюмом, творожную пасху, свежую монастырскую выпечку, варенье, мед, кондитерские изделия и пасхальные яйца.

Кроме угощений, ярмарка представит на своих прилавках предметы интерьера из глины и керамики, сувениры, павловопосадские платки и декоративные расписные яйца. Ярмарка будет работать до 17 апреля с 15.00 до 20.00, а 18 и 19 апреля с 12 до 20 часов.

Как будут работать столичные ярмарки выходного дня

Помимо этого, с 3 апреля в Москве снова начали работать ярмарки выходного дня. В настоящее время ярмарки выходного дня оформлены в том формате, который был ранее утвержден Москомархитектурой. Сейчас прорабатывается новая концепция оформления торговых мест. Для участия в ярмарках выходного дня подали уже около 24 тысяч заявок, а это вдвое превышает число заявок прошлого года. В этом году половина торговых мест выделят фермерам, садоводам и огородникам. Остальные места распределят между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Для работы ярмарок выделили 116 площадок. Работать ярмарки будут с 9.00 до 19.00 с пятницы по воскресенье.

Количество ярмарок в округах:





Центральный округ – 9 ярмарок;

Северный округ – 7 ярмарок;

Северо-Восточный округ – 14 ярмарок;

Восточный округ – 12 ярмарок;

Юго-Восточный округ – 14 ярмарок;

Южный округ – 14 ярмарок;

Юго-Западный округ – 13 ярмарок;

Западный округ – 13 ярмарок;

Северо-Западный округ – 7 ярмарок;

Зеленоградский округ – 3 ярмарки;

Троицкий и Новомосковский округа – 10 ярмарок.

Узнать адрес ближайшей к вам ярмарки можно здесь.

С 1 апреля в Москве работают региональные ярмарки. Небольшие рынки с продуктами из разных городов организовали на 15 площадках.

На ярмарках реализовывает продукцию из Ивановской, Воронежской, Липецкой, Вологодской областей, Дагестана, Алтая и других регионов. По одной региональной ярмарке открыли в центре, на юге и юго-востоке, на западе и северо-западе. Три заработали на севере, четыре на востоке, еще три на юго-западе города.