Агропромышленная ярмарка на ВДНХ займет площадь три тысячи кв. метров

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин
Весенняя агропромышленная ярмарка на ВДНХ, которая пройдет с 15 по 26 апреля, разместится на площади три тысячи квадратных метров в двух больших шатрах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы столичного департамента торговли и услуг Дениса Косторного.
По его словам, на ярмарке будет представлен самый широкий спектр товаров из 39 регионов России: молочная и мясная продукция, свежий урожай огурцов, которые выросли в тепличных хозяйствах, российские чаи.
Косторной также добавил, что в двух шатрах, установленных между павильонами №19 и №57 будут расположены 250 торговых мест. Помимо продуктов по доступным ценам, на ярмарке можно будет приобрести саженцы и семена. Время работы с 10.00 до 19.00.
Кроме того, 10 апреля на ВДНХ открылась пасхальная ярмарка. В 20 деревянных домиках можно купить расписные куличи с изюмом, творожную пасху, свежую монастырскую выпечку, варенье, мед, кондитерские изделия и пасхальные яйца.
Кроме угощений, ярмарка представит на своих прилавках предметы интерьера из глины и керамики, сувениры, павловопосадские платки и декоративные расписные яйца. Ярмарка будет работать до 17 апреля с 15.00 до 20.00, а 18 и 19 апреля с 12 до 20 часов.
Помимо этого, с 3 апреля в Москве снова начали работать ярмарки выходного дня. В настоящее время ярмарки выходного дня оформлены в том формате, который был ранее утвержден Москомархитектурой. Сейчас прорабатывается новая концепция оформления торговых мест. Для участия в ярмарках выходного дня подали уже около 24 тысяч заявок, а это вдвое превышает число заявок прошлого года. В этом году половина торговых мест выделят фермерам, садоводам и огородникам. Остальные места распределят между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
Для работы ярмарок выделили 116 площадок. Работать ярмарки будут с 9.00 до 19.00 с пятницы по воскресенье.
Количество ярмарок в округах:
- Центральный округ – 9 ярмарок;
- Северный округ – 7 ярмарок;
- Северо-Восточный округ – 14 ярмарок;
- Восточный округ – 12 ярмарок;
- Юго-Восточный округ – 14 ярмарок;
- Южный округ – 14 ярмарок;
- Юго-Западный округ – 13 ярмарок;
- Западный округ – 13 ярмарок;
- Северо-Западный округ – 7 ярмарок;
- Зеленоградский округ – 3 ярмарки;
- Троицкий и Новомосковский округа – 10 ярмарок.
Узнать адрес ближайшей к вам ярмарки можно здесь.
С 1 апреля в Москве работают региональные ярмарки. Небольшие рынки с продуктами из разных городов организовали на 15 площадках.
На ярмарках реализовывает продукцию из Ивановской, Воронежской, Липецкой, Вологодской областей, Дагестана, Алтая и других регионов. По одной региональной ярмарке открыли в центре, на юге и юго-востоке, на западе и северо-западе. Три заработали на севере, четыре на востоке, еще три на юго-западе города.
- Бескудниковский бульвар, вл.12 (САО);
- улица Часовая, вл. 11–13 (САО);
- проезд Березовой рощи, вл. 3 (САО);
- Семеновская площадь, вл. 4 (ВАО);
- улица Новокосинская, вл. 31/4 (ВАО);
- Зеленый проспект, вл. 81 (ВАО);
- улица Суздальская, вл. 11 (ВАО);
- Волжский бульвар, вл. 54 (ЮВАО);
- Шипиловский проезд, вл. 39 (ЮАО);
- улица Сеславинская, вл. 12 (ЗАО);
- улица Профсоюзная, вл. 41 (ЮЗАО);
- Нахимовский проспект, вл. 51/21 (ЮЗАО);
- бульвар Дмитрия Донского, вл. 9 (ЮЗАО);
- Пятницкое шоссе, вл. 18 (СЗАО).