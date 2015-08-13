Почти половина россиян хочет отдавать санкционную еду пенсионерам

Фото: ТАСС/Сергей Медведев

Уничтожение санкционных продуктов поддержали 40 процентов россиян, 48 процентов выступили против. Об этом сообщили в "Левада-Центре", ссылаясь на данные специального опроса.

43 процента россиян полагают, что продукты лучше передавать в детские дома, учреждения для бездомных и больницы. Еще 41 процент за то, чтобы отправлять их на стол нуждающимся пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.

Отдавать санкционные продукты питания в благотворительные организации предлагают 27 процентов россиян, отправлять их в Донбасс – 24 процента, голодающим в Африку – 12 процентов.

Только 15 процентов жителей России считают, что санкционную еду лучше уничтожать, каждый десятый за то, чтобы после переработки использовать их в качестве удобрений или корма для скота.

Напомним, 29 июля 2015 года президент РФ подписал указ, по которому сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, запрещенные к ввозу на российскую территорию, подлежат уничтожению с 6 августа. С момента начала действия указа была уничтожена 371 тонна продуктов питания.

В рейтинге самых запоминающихся событий прошедших четырех недель подписание этого указа 23 процента россиян поставили на второе место.

А к введению руководством России запрета на импорт продуктов питания и сельхозпродукции из стран ЕС и США положительно относятся 68 процентов респондентов, отрицательно – 24 процента

Две трети опрошенных против запрета госзакупок иностранной высокотехнологичной медицинской техники: рентгеновских аппаратов, ультразвуковых сканнеров и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Не поддержали россияне и запрет на закупку в странах Запада ортопедической обуви, протезов, костылей, бинтов и прочих средств ухода за больными. Против – 55 процентов респондентов.

Зато 43 процента участников опроса поддержали запрет на закупку зарубежных презервативов, отрицательно высказались 36 процентов.

Документ, согласно которому власти могут запретить госзакупку более 100 видов медицинских товаров от бинтов и презервативов до высокоточной техники, был опубликован неделю назад Минпромторгом.

Опрос проводился 7-10 августа среди 1600 человек в 134 населенных пунктах 46 регионов России.