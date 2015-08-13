Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Россельхознадзор планирует создать единую электронную базу санкционных продуктов для России, Белоруссии и Казахстана, сообщил в интервью m24.ru руководитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов.

По его словам, единая система электронного контроля выдачи фитосанитарных и ветеринарных документов в странах Таможенного союза закроет путь для санкционных продуктов, попадающих в Россию из Белоруссии.

Сейчас в России уже есть электронная база данных по выданным сертификатам, Россельхознадзор рассчитывает подключить к ней Белоруссию и Казахстан, сказал Антонов. "Тогда белорусы, выдав фитосанитарный или ветеринарный сертификат продукции, которая по документам идет, например, в Астану, поставят в базе специальный флажок. Наши казахские коллеги, приняв и досмотрев товар, флажок снимут. Если же груз до Казахстана не дошел, то флажок останется, и в следующий раз этой фирме не выдадут сертификат, а спросят, куда она дела предыдущую партию", – рассказал о механизме трехстороннего взаимодействия Евгений Антонов.

Чиновник не уточнил, когда электронная база появится, сославшись на то, что идет серьезная работа на федеральном уровне в рамках совместных комиссий России, Белоруссии и Казахстана.

Транзит продуктов из Белоруссии в Казахстан нередко становится "лазейкой" для проникновения нелегальных продуктов в Россию. Так, через этот канал в начале августа на территорию России попали 28 тонн польских томатов и яблок. Их обнаружили в оптово-продовольственном центре "Фуд-сити", хотя они должны были уехать в Казахстан.

"Продукция была ввезена на территорию Таможенного союза легально через Белоруссию. Вот только по документам она должна была уйти в Казахстан, а "осела" в Москве. Поэтому здесь речи о контрабанде не идет", – отметили чиновник. Санкционную продукцию уже уничтожили, сбросив в компостную яму на территории одного из колхозов. Теперь они послужат удобрением.

На рынке в Москве продукты находились без документов, поэтому их владельца оштрафуют. "Но там будет всего 10 тысяч рублей", – добавил Евгений Антонов.

Напомним, в ноябре прошлого года Россельхознадзор ввел запрет на транзит продуктов из Белоруссии в Казахстан без российского досмотра. Ведомство разрешило транзит только той продукции, которая прошла досмотр на пунктах пропуска на российской границе. "Такая необходимость вызвана выявление большого количества контрабанды подсанкционных продуктов по этому каналу", – пояснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Переход на электронную форму оформления ветеринарных и фитосанитарных сертификатов начался в России 1 марта 2015 года. Электронная система "Меркурий" Россельхознадзора уже работает, но переход на нее производителей будет постепенным и продлится до 1 февраля 2017 года.