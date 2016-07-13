Дальневосточная сардина более известная, как "сельдь иваси", снова появится на российских прилавках. Как сообщает "Интерфакс", вылова этой рыбы не было почти 25 лет из-за исчерпанных запасов.

"Сейчас уже получены заявки на вылов иваси и скумбрии от 18 судов. Не знаю, сколько в итоге судов выйдет на промысел, но пока такая цифра", – сказал замминистра сельского хозяйства РФ, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, вылов иваси и скумбрии начнется после изучения запасов, примерно в августе-сентябре. Вместе с рыбаками в район промысла выйдет научно-исследовательское судно.

"Оно будет не только вести научные исследования, но, по сути, направлять рыбаков на промышленные скопления рыбы. Фактически мы возрождаем промразведку", – пояснил Шестаков.

Основные подходы этой рыбы будут в районе Курильских островов. Сейчас ведутся переговоры с новым инвестором рыбокомбината "Островной" на Шикотане.

По предварительным прогнозам, объем промысла за пять лет может достигнуть 150 тысяч тонн иваси и скумбрии.

Дальневосточную сардину называют сельдью иваси из-за внешнего сходства с сельдью и японского наименования "ма-иваси". В советское время иваси продавалась в рыбных магазинах в виде консервов в растительном масле, наряду с килькой в томатном соусе и шпротами в масле.