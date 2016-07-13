Форма поиска по сайту

13 июля 2016, 17:09

Экономика

Сельдь иваси снова появится на российских прилавках

Дальневосточная сардина более известная, как "сельдь иваси", снова появится на российских прилавках. Как сообщает "Интерфакс", вылова этой рыбы не было почти 25 лет из-за исчерпанных запасов.

"Сейчас уже получены заявки на вылов иваси и скумбрии от 18 судов. Не знаю, сколько в итоге судов выйдет на промысел, но пока такая цифра", – сказал замминистра сельского хозяйства РФ, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, вылов иваси и скумбрии начнется после изучения запасов, примерно в августе-сентябре. Вместе с рыбаками в район промысла выйдет научно-исследовательское судно.

"Оно будет не только вести научные исследования, но, по сути, направлять рыбаков на промышленные скопления рыбы. Фактически мы возрождаем промразведку", – пояснил Шестаков.

Основные подходы этой рыбы будут в районе Курильских островов. Сейчас ведутся переговоры с новым инвестором рыбокомбината "Островной" на Шикотане.

По предварительным прогнозам, объем промысла за пять лет может достигнуть 150 тысяч тонн иваси и скумбрии.

Дальневосточную сардину называют сельдью иваси из-за внешнего сходства с сельдью и японского наименования "ма-иваси". В советское время иваси продавалась в рыбных магазинах в виде консервов в растительном масле, наряду с килькой в томатном соусе и шпротами в масле.

продукты рыбная ловля экономика и предпринимательство Илья Шестаков

