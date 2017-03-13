Форма поиска по сайту

13 марта 2017, 08:37

Экономика

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества продуктов

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Роспотребнадзор в преддверии Всемирного дня прав потребителей запустил работу горячей линии по вопросам качества продуктов питания, сообщает пресс-служба ведомства.

Операторы будут работать в период с 13 по 27 марта 2017 года. Специалисты проконсультируют граждан по вопросам безопасности пищевых продуктов, действующим нормативным требованиям к этому виду товаров и принципам здорового питания.

Информация о режиме работы горячей линии и контактные телефоны в Москве есть на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Call-центр ведомства: 8(495)785-37-41, Центра гигиены и эпидемиологии: 8(495)687-39-61.

