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12 декабря 2014, 03:23

Россия приостановила ввоз птицы из Нидерландов

продукты Нидерланды экспорт ввоз птицы

Фото: ТАСС

Россельхознадзор приостанавливает поставки живых птиц и яиц из Нидерландов с 12 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Такое решение приняли в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, где указали на появление на территории провинций Южная Голландия и Оверэйссел высокопатогенного птичьего гриппа Н5N8.

Болезнь была выявлена в конце ноября в населенном пункте Зутервауде, где власти были вынуждены уничтожить 28 тысяч кур - все поголовье домашней птицы.

Необходимо отметить, что поставки такой продукции из Европейского союза в РФ были запрещены еще несколько месяцев назад. Тем не менее меры ведомства действуют независимо от продовольственного эмбарго и могут оставаться в силе даже тогда, когда оно будет отменено.

На минувшей неделе в Россельхознадзоре запретили поставлять в страну мяса птицы из Соединенных Штатов, поскольку обнаружил пренебрежение американскими предприятиями санитарных норм. Также из-за птичьего гриппа было введено табу на поставки курятины из Германии.

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