Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Подмосковье собрали более 7 тысяч тонн овощей по состоянию на 12 июля. Больше всего собрано капусты, сообщает Агентство "Москва".

Всего областные фермеры собрали 3,3 тысячи тонн капусты, более 2,5 тысячи тонн огурцов и 700 тонн салата.

Лидером по реализации является Дмитровский район Подмосковья.

Москвичи смогут посадить и вырастить грядки овощей в столичных парках. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе Мосгорпарка. Этим летом в Перовском, а также ряде других подведомственных парков стартует акция "Дача в большом городе". Там появятся специальные клумбы, на которых все желающие смогут посеять овощи, наблюдать за их ростом, а осенью поучаствовать в сборе урожая с клумбы.

В рамках проекта "Дача в большом городе", который пройдет в Перовском парке летом, появятся специальные овощные клумбы. "Под чутким руководством куратора все желающие смогут посадить различные овощи, а в конце сезона – собрать урожай", – отметили в пресс-службе Мосгорпарка.

Также в некоторых парках создаются экспериментальные огороды для детей. "Например, в Сиреневом саду впервые будет устроен такой огород. Там будет происходить высадка овощей, и дети смогут понаблюдать весь процесс посадки, а потом приходить в сад и наблюдать за процессом созревания овощей", – рассказали в пресс-службе. Ухаживать за растениями дети могут и в Зеленой школе Парка Горького и в школе "Садик-огородик" детского клуба "ФанФан" в парке Кузьминки.