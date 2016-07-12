Россельхознадзор запретил ввоз рыбы из Китая

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки рыбы с двух предприятий Китая из-за опасных веществ, обнаруженных в угре. Как сообщает ТАСС, запрет начнет действовать с 22 июля.

В продукции предприятия Jiangxi Donghai Food специалисты обнаружили листерии (палочковидные бактерии), в товарах Fujian United Food – бактерии группы кишечной палочки.

Продукцию этих предприятий, поступившую в Россию до 22 июля, будут проверять в обычном режиме с проведением лабораторного контроля по показателям безопасности.

Недавно Россельхознадзор ввел запрет на поставку фруктов, овощей и цветов из Уганды. Специалисты подозревают, что через государство в Восточной Африке в Россию могут ввозить подкарантинную продукцию.