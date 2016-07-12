Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля 2016, 13:41

Экономика

Россельхознадзор запретил ввоз рыбы из Китая

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки рыбы с двух предприятий Китая из-за опасных веществ, обнаруженных в угре. Как сообщает ТАСС, запрет начнет действовать с 22 июля.

В продукции предприятия Jiangxi Donghai Food специалисты обнаружили листерии (палочковидные бактерии), в товарах Fujian United Food – бактерии группы кишечной палочки.

Продукцию этих предприятий, поступившую в Россию до 22 июля, будут проверять в обычном режиме с проведением лабораторного контроля по показателям безопасности.

Недавно Россельхознадзор ввел запрет на поставку фруктов, овощей и цветов из Уганды. Специалисты подозревают, что через государство в Восточной Африке в Россию могут ввозить подкарантинную продукцию.

Ссылки по теме


продукты рыба запрет Россельхознадзор китай поставки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика