Программу продуктовой помощи малоимущим запустят в следующем году

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Программа продовольственной помощи малоимущим гражданам начнет работать уже в следующем году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что старт программы намечен на вторую половину 2018 года, но в полную силу она начнет работать уже в 2019 году.

Ранее ведомство опубликовало список продуктов, которые можно будет купить по продовольственным картам. В него вошли почти любые российские продукты питания. Их перечень разработали с учетом рекомендаций Минздрава России.

В список вошли мучные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты. В список также внесли саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных. Алкоголь и табак включать в список не стали.