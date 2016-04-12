Каждый москвич за год выпил в среднем 28 литров сока

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В прошлом году каждый москвич в среднем выпил 28 литров сока. Об этом Агентству "Москва" заявила президент Российского союза производителей соков Наталья Иванова.

"Уровень потребления соковой продукции в Москве на душу населения в 2015 году составил 28 литров, то есть около 80 миллилитров в день. Для сравнения, в целом по России этот показатель составил 17 литров (не более 50 миллилитров в день)", – рассказала Иванова.

По ее словам, больше всего москвичи предпочитают яблочный (18% от общего числа соковой продукции) сок, а также апельсиновый (15%), мультифруктовый (11%) и томатный (9%). Около 27% приходится на смешанные вкусы.

Всего в прошлом году, по данным союза, было произведено около двух с половиной миллиардов литров соков, что на 12% меньше, чем в предыдущем.