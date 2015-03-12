Запрет на продажу алкогольных энергетиков отложили до 1 мая

Запрет на продажу алкоэнергетиков предложили перенести на месяц

Вступление в силу запрета на продажу слабоалкогольных энергетических напитков предложили перенести на месяц. Если инициатива будет принята, то запрет вступит в силу с 1 мая, сообщает телеканал "Москва 24".

В комиссии Мосгордумы по физкультуре, спорту и молодежной политике считают, что документ требует доработки.

Отметим, что в 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект, который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному.

В некоторых странах мира продажа алкогольных энергетических напитков запрещена. В России отдельные регионы (Ростовская область, Чечня, Краснодарский край и другие) также приняли на законодательном уровне запрет на реализацию алкоэнергетиков.

Мосгордума уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Согласно проекту правового акта, за нарушение правил розничной продажи предлагаются административные штрафы для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.

"Мы приняли законопроект в первом чтении, второе чтение состоится 18 марта. Мы заручились поддержкой наших муниципальных депутатов, наших московских муниципальных сообществ. Президиум совета муниципальных образований города Москвы поддержал этот законопроект на прошлой неделе", – сказал в интервью M24.ru председатель комиссии МГД по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.