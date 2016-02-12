Россельхознадзор усилит контроль за качеством белорусских продуктов

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Управление Россельхознадзора по Москве усилило контроль за качеством товаров из Республики Беларусь, сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывающую продукцию исследуют на соответствие показателям безопасности, предусмотренным требованиями технических регламентов Таможенного союза.

В рамках федерального мониторинга с начала года, сотрудники столичного управления отобрали для исследований 215 проб белорусских продуктов, в том числе 128 проб готовой молочной продукции. Результаты исследований будут известны позднее.

По результатам предыдущих проверок, Россельхознадзор признал 53 процента поставок белорусского сыра не соответствующими требованиям техрегламента из-за завышенного содержания консервантов. С начала года ведомство запретило ввоз на территорию РФ более 190 тонн небезопасного сыра из Белоруссии.

Напомним, 7 декабря Россельхознадзор ввел запрет на поставки молочной продукции белорусских предприятий "Милкавита", "Рогачевский молочноконсервный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Сморгонские молочные продукты". Молоко этих производителей признали опасным для здоровья.

В столице вступил в силу специальный фитосанитарный режим

Также 7 декабря начал действовать специальный фитосанитарный режим для фруктов и овощей, которые идут через республику транзитом. Речь идет о фруктах, овощах и ягодах из Марокко, Турции, Египта, Израиля, Македонии, ЮАР, Эквадора, Китая, Бразилии, Швейцарии и Мексики.