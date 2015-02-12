Продажу энергетиков несовершеннолетним могут ограничить

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Депутаты Мосгордумы и Мособлдумы собираются ввести ограничение продаж энергетиков несовершеннолетним.

Продавать напитки предлагают с 11 утра до 7 или 8 часов вечера, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комитета областного парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Владимира Алексеева.

"По слабоалкогольным энергетическим напиткам мы хотим ввести полный запрет на продажу для всех граждан. А по безалкогольным энергетикам – ограничение для несовершеннолетних", – отметил Алексеев.

По его словам, работа эта согласована с Мосгордумой. 18 февраля там проведут расширенное заседание с участием представителей и областной думы, и законодательных собраний центра России. Помимо этого, подготовлен законопроект о штрафах за нарушение указанных норм.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве и Московской области продажу алкогольных энергетиков могут запретить в апреле. Парламенты двух регионов договорились действовать параллельно.

Продажу алкоэнергетиков в столичном регионе могут запретить с апреля

Депутат напомнил, что алкогольные энергетики - слабоалкогольные напитки, которые содержат кофеин и другие тонизирующие компоненты. К ним относятся, например, Jaguar, Red Devil и Strike.

В 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем, осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект, который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному.

Кроме того, москвичи могут высказать свое мнение о возможном запрете продажи слабоалкогольных энергетиков с помощью опроса в приложении "Активный гражданин".

"По данным статистики, чаще всего энергетики пьют подростки и молодежь. Особенность бодрящих смесей в том, что они заставляют организм работать сверх нормы. Таурин и кофеин возбуждают и стимулируют нервную систему, углекислота усиливает эйфорию, этиловый спирт, заглушенный ароматизаторами, оказывает токсическое воздействие", - говорится в сообщении на сайте проекта.

Стоит отметить, что в некоторых странах мира продажа алкогольных энергетических напитков запрещена. В России отдельные регионы (Ростовская область, Чечня, Краснодарский край и другие) также приняли на законодательном уровне запрет на реализацию алкоэнергетиков.