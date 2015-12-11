В столицу не пустили почти две тонны клубники из Египта

Фото: ТАСС/Мордасов Михаил

Россельхознадзор по Москве, Московской и Тульской областям запретил ввоз в столицу 1,8 тонн египетской клубники, сообщает Агентство "Москва".

Специалисты фитосанитарного контроля задержали подкарантинную продукцию в аэропорту Домодедово. В отношении индивидуального предпринимателя, в адрес которого поступила клубника, возбуждено административное дело.

Напомним, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении Турции. В перечень ограниченных или запрещенных турецких продуктов вошли: томаты, огурцы, апельсины, виноград, яблоки, клубника, куриное мясо и другие продовольственные товары.

Россельхознадзор с 14 декабря запретил поставки рыбной продукции, транспортируемой через Литву. Из-за того, что в Россию могут попасть продукты, которые не предназначаются для членов Евразийского экономического союза и не отвечают соответствующим требованиям. Также приостановлен ввоз на отечественный рынок польских шпрот, а также рыбных консервов из Латвии и Эстонии.

Кроме того, специалисты фитосанитарного контроля ввели ряд ограничений на продукты питания из Белоруссии, которые идут транзитом через республику. На таможне будут проверяют сертификаты стран-поставщиков, на основании которых Минск разрешает транзит по своей территории. Речь идет о фруктах, овощах и ягодах из Марокко, Турции, Египта, Израиля, Македонии, ЮАР, Эквадора, Китая, Бразилии, Швейцарии и Мексики.

Ранее m24.ru сообщало, что Владимир Путин заявил о необходимости строго контролировать качество ввозимых в страну овощей и фруктов. По его словам, более строгий контроль необходим для борьбы с недобросовестной конкуренцией на внутреннем рынке.

В России ограничен ввоз продовольственных товаров. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.

29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. За первый месяц действия ограничения Россельхознадзор уничтожил более 670 тонн санкционной продукции.