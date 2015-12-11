В киосках "Мороженое" начали транслировать мультфильмы

Фото:uvao.mos.ru

На юго-востоке Москвы установили киоск "Мороженое" с экраном, на котором транслируются мультипликационные фильмы. Об этом в интервью m24.ru сообщил префект ЮВАО Андрей Цыбин.

Новый киоск установлен рядом с метро Волжская. Мультфильмы показывают на двух мониторах в витрине справа и слева от кассы. Их разместили внутри киоска в верхней части витрин, не загораживая продукты. Вечером киоск подсвечивается.

"Это первый павильон в округе, транслирующий мультфильмы "Союзмультфильма". На мой взгляд, это очень хорошая новация", – сказал Цыбин.

Напомним также, что летом этого года в городе начали устанавливать новые киоски "Мороженое", отличающиеся от предшественников не только внешним видом, но и техническим оснащением. В них установлены электрические щиты и счетчики. По словам главы департамента топливно-энергетического хозяйства Павла Ливинского, заводская установка обеспечивает большую безопасность электроснабжения. Первые семь экспериментальных киосков появились в Центральном округе, затем их поставили и в других округах.

Кроме того, вендинговые аппараты с мороженым могут появиться в метро. Скорее всего, их установят на 12-ти станциях Кольцевой линии.

Полностью интервью с Андреем Цыбиным читайте здесь

Марина Курганская, Светлана Казанцева