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Экономика

11 февраля, 19:34

Зависимость Москвы от импортных товаров за полгода снизилась на 10%

продукты магазины импортозамещение Алексей Немерюк экономика и предпринимательство

Фото: ТАСС

Зависимость Москвы от импортных товаров снизилась примерно на 10 процентов за полгода. Однако мегаполис по-прежнему зависит от поставок фруктов, ягод и некоторых видов мяса из-за рубежа, рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, сообщает корреспондент M24.ru.

"Нам удалось за последние полгода снизить импортозависимость города с 26 процентов до 17", - подчеркнул Немерюк.

По его словам, на полках магазинов значительно увеличилось количество товаров отечественного производство. "Мы налаживаем новые каналы поставок. Так, представители департамента выезжали вместе с сетевиками в Азербайджан и Белоруссию, где общались с товаропроизводителями. Подписали ряд соглашений", - отметил чиновник.

Напомним, 7 августа прошлого года Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые ввели против России из-за событий на Украине.

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Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк считает, что состав потребительской корзины москвичей изменился в пользу отечественных продуктов. "Значительно меняются предпочтения москвичей, изменяется и состав потребительской корзины. Например, появились сыры, которые ранее поставляли иностранные производители. Теперь их выпускают российские сыроделы", - отметил он.

Импорт сыра в Россию упал за год в 10 раз, а больше всего - в 11 раз - сократился импорт свинины.

10 февраля Сергей Собянин утвердил антикризисный план на год. В сфере обеспечения продовольственной безопасности планируется отложить закрытие некапитальных сельскохозяйственных рынков и недопущение дефицита и ускоренного роста цен на продукты. Активной будет и работа с новыми поставщиками продовольствия на московский рынок.

Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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