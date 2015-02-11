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11 февраля, 13:22

В "Активном гражданине" стартовал опрос о запрете продажи алкоэнергетиков

продукты энергетики Активный гражданин слабоалкогольные напитки

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Москвичи могут высказать свое мнение о возможном запрете продажи слабоалкогольных энергетиков. Соответствующий опрос стартовал в проекте "Активный гражданин".

"По данным статистики, чаще всего энергетики пьют подростки и молодежь. Особенность бодрящих смесей в том, что они заставляют организм работать сверх нормы. Таурин и кофеин возбуждают и стимулируют нервную систему, углекислота усиливает эйфорию, этиловый спирт, заглушенный ароматизаторами, оказывает токсическое воздействие", - говорится в сообщении на сайте проекта.

Ученые неоднократно исследовали, как меняется работа организма после употребления энергетиков. Так, эксперты отмечают значительное учащение сердцебиения, повышение артериального давления, развитие и обострение хронических заболеваний, таких как диабет.

Кроме того, в сочетании с этиловым спиртом эти коктейли могут вызвать привыкание и даже алкоголизм, при этом исследователи отмечают, что в умеренных дозах энергетики неопасны.

Стоит отметить, что в некоторых странах мира продажа алкогольных энергетических напитков запрещена. В России отдельные регионы (Ростовская область, Чечня, Краснодарский край и другие) также приняли на законодательном уровне запрет на реализацию алкоэнергетиков.

Как ранее сообщало M24.ru, в Москве и Московской области продажу алкогольных энергетиков могут запретить уже в апреле. Парламенты двух регионов договорились действовать параллельно.

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"До конца недели мы запустим опрос на сайте "Активный гражданин". Мосгордума рассмотрит законопроект о запрете алкоэнергетиков в первом чтении 25 февраля. Ко второму чтению в марте уже будет завершен опрос жителей. Обсуждая закон, мы будем опираться на позицию москвичей", - сказал глава комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Депутат напомнил, что алкогольные энергетики - слабоалкогольные напитки, которые содержат кофеин и другие тонизирующие компоненты. К ним относятся такие известные марки как Jaguar, Red Devil, Strike.

В 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект, который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному.

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Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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