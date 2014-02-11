На территории ВАО с 1 апреля заработает 12 ярмарок выходного дня

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве с 1 апреля возобновится работа "Ярмарок выходного дня". Так, на территории Восточного административного округа заработает 12 ярмарок, сообщает пресс-служба префектуры ВАО.

В ВАО ярмарки будут работать по адресам:

Вешняковская улица, владение 16; количество торговых мест – 65;

Измайловский проспект, владение 91, количество торговых мест – 25;

Западная улица, владение 1; количество торговых мест – 20;

Уссурийская улица, владение 3; количество торговых мест – 40;

Хабаровская улица, владение 12/23; количество торговых мест – 50;

Измайловская площадь, владение 1; количество торговых мест – 60;

Улица Молостовых, владение 13; количество торговых мест – 20;

Челябинская улица, владение 15; количество торговых мест – 40;

Лухмановская улица, владение 6; количество торговых мест – 30;

Новокосинская улица, владение 14; количество торговых мест – 30;

Зеленый проспект, владение 2; количество торговых мест – 50;

2-я Сокольническая улица, владение 3; количество торговых мест - 30

Отметим, что ярмарки выходного дня будут открыты на территории каждого округа "старой Москвы". На них будут продаваться фермерские товары из регионов России и ближнего зарубежья. Цены на таких ярмарках обычно ниже, чем в магазинах.