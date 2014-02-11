Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 13:10

Экономика

На территории ВАО с 1 апреля заработает 12 ярмарок выходного дня

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве с 1 апреля возобновится работа "Ярмарок выходного дня". Так, на территории Восточного административного округа заработает 12 ярмарок, сообщает пресс-служба префектуры ВАО.

В ВАО ярмарки будут работать по адресам:

  • Вешняковская улица, владение 16; количество торговых мест – 65;
  • Измайловский проспект, владение 91, количество торговых мест – 25;
  • Западная улица, владение 1; количество торговых мест – 20;
  • Уссурийская улица, владение 3; количество торговых мест – 40;
  • Хабаровская улица, владение 12/23; количество торговых мест – 50;
  • Измайловская площадь, владение 1; количество торговых мест – 60;
  • Улица Молостовых, владение 13; количество торговых мест – 20;
  • Челябинская улица, владение 15; количество торговых мест – 40;
  • Лухмановская улица, владение 6; количество торговых мест – 30;
  • Новокосинская улица, владение 14; количество торговых мест – 30;
  • Зеленый проспект, владение 2; количество торговых мест – 50;
  • 2-я Сокольническая улица, владение 3; количество торговых мест - 30

Отметим, что ярмарки выходного дня будут открыты на территории каждого округа "старой Москвы". На них будут продаваться фермерские товары из регионов России и ближнего зарубежья. Цены на таких ярмарках обычно ниже, чем в магазинах.

