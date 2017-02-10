Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 15:54

Экономика

ФАС проверит информацию о росте цен на молоко по просьбе Россельхознадзора

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Федеральная антимонопольная служба проверит информацию о росте цен на молоко, передает ТАСС.

По словам официального представителя Россельхознадзора Юлии Мелано, ограничение ввоза сырого молока из регионов, в которых обнаружили заразные болезни у животных, никак не повлияет на стоимость готового продукта в магазинах. Мелано добавила, что заявления такого рода должна проверить ФАС.

Вместе с тем, опасения Национального союза производителей молока (Союзмолоко) в Россельхознадзоре назвали "искусственным нагнетанием ситуации" с целью создания паники среди населения.

Опасения производителей молока в свою очередь связаны с ограничением ввоза сырого молока из регионов, в которых выявили случаи заразных заболеваний животных, в частности – из Татарстана и Ростовской области, на которые в сумме приходится около 9,2 процентов производства сырого молока в стране.

продукты бизнес молоко Россельхознадзор рост цен Федеральная антимонопольная служба

