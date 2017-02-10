Форма поиска по сайту

10 февраля 2017, 12:26

Экономика

Россельхознадзор опроверг опасения производителей о росте цен на молоко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россельхознадзор опроверг опасения производителей молока на счет роста цен на продукцию, передает Агентство "Москва".

Опасения связаны с ограничением ввоза сырого молока из регионов, в которых выявили случаи заразных заболеваний животных, в частности – из Татарстана и Ростовской области, на которые в сумме приходится около 9,2 процентов производства сырого молока в стране.

Представители ведомства отметили, что никаких распоряжений от Минсельхоза на этот счет не получали, а что касается опасений Национального союза производителей молока (Союзмолоко), их позиция – не забота о производителях, а искусственное нагнетание ситуации.

продукты молоко Россельхознадзор рост цен Союзмолоко экономика и предпринимательство

