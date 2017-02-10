Производители предупредили о росте цен на молоко

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Производители молочных продуктов предупредили о возможном удорожании молока, пишет "Коммерсантъ". Об этом Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") написал на прошлой неделе в письме к главе Минсельхоза Александру Ткачеву.

"Союзмолоко" включает Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и другие компании.



Опасения молокозаводчиков связаны с ограничениями по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Министра просят изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года. Это решение с 1 февраля присваивает регионам статусы по заразным болезням животных – африканская чума свиней, ящур, сибирская язва и другие. В зависимости от статуса региона устанавливаются правила перевозки подконтрольных товаров.

Ограничения по отгрузке сырого молока в другие регионы наложили на 25 субъектов России. Молоко, которое будет вывозиться из этих регионов, теперь должно проходить пастеризацию.

Решение Россельхознадзора грозит полной остановкой поставок сырого молока из этих регионов. У большинства производителей нет необходимого оборудования для пастеризации, отмечается в письме "Союзмолока". Из-за невозможности вывезти молоко в другие регионы его производителям грозят убытки вплоть до закрытия предприятий.