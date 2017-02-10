Производители предупредили о росте цен на молоко

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Производители молочных продуктов предупредили о возможном удорожании молока, пишет "Коммерсантъ". Об этом Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") написал на прошлой неделе в письме к главе Минсельхоза Александру Ткачеву.
Опасения молокозаводчиков связаны с ограничениями по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Министра просят изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года. Это решение с 1 февраля присваивает регионам статусы по заразным болезням животных – африканская чума свиней, ящур, сибирская язва и другие. В зависимости от статуса региона устанавливаются правила перевозки подконтрольных товаров.
Ограничения по отгрузке сырого молока в другие регионы наложили на 25 субъектов России. Молоко, которое будет вывозиться из этих регионов, теперь должно проходить пастеризацию.
Решение Россельхознадзора грозит полной остановкой поставок сырого молока из этих регионов. У большинства производителей нет необходимого оборудования для пастеризации, отмечается в письме "Союзмолока". Из-за невозможности вывезти молоко в другие регионы его производителям грозят убытки вплоть до закрытия предприятий.
158 тысяч голов стада и почти 73 тысячи тонн молока – таковы потери молочной отрасли за 2016 год. По данным Минсельхоза, дефицит молока составляет 23 процента от объема потребления в России. Цена за литр сырья впервые достигла 24 рублей.
В России потребляется около 28 миллионов тонн молока, из которых около 7–8 миллионов мы импортируем. Основным поставщиком является Белоруссия, которая предоставляет 90 процентов продукции, поэтому дефицита на рынке нет.
Цены на молочную продукцию по стране зависят от регионов. Например, вот стоимость потребительской корзины в Москве: молоко – 78 рублей литр, масло сливочное – 200 руб за 200 граммов, творог – 60 рублей за 250 граммов, сыр – 250 рублей за полкилограмма и йогурт – 30 рублей за бутылку объемом 0,5. В итоге получается чуть больше 600 рублей.