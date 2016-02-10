Россия вводит запрет на ввоз кукурузы и сои из США

Фото: park-gorkogo.com

Россия запрещает ввоз сои и кукурузы из США с 15 февраля. Об этом сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

"Они должны создать систему, которая бы реально гарантировала безопасность продукции, которая идет к нам", – цитирует его ТАСС. Сколько будет действовать этот запрет, пока неизвестно.

По данным Россельхознадзора, поступающая в Россию кукуруза из США часто заражена карантинным для России объектом – диплодиозом кукурузы. Кроме того, в ведомстве считают, что кукуруза может использоваться для трансгенных посевов в РФ. Потенциальный ущерб от ввоза карантинных кукурузы и сои оценивается в 10–15 миллиардов рублей ежегодно.

Всего в прошлом году при проведении фитосанитарного контроля в 64 случаях соевые бобы из США были заражены семью видами карантинных для России объектов. В этом году было выявлено четыре случая заражения.

Напомним, с августа 2014 года в России действует запрет на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Автралии, Канады и Норвегии. Кроме того, с конца 2015 года в Россию запрещен ввоз ряда продуктов из Турции. В санкционный список вошло мясо курицы и индейки, томаты, репчатый лук, цветная капуста, огурцы, апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, персики, сливы и клубника.

Продуктовое эмбарго введено и в отношении Украины.