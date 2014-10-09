Оптовая цена мяса курицы выросла на 42,5% с начала 2014 года - Немерюк

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

Оптовая цена мяса курицы в столицы с начала года выросла на 42,5% и составила 114 рублей за один килограмм, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Курятина подросла в цене, раньше она стоила 80 рублей за килограмм, но сейчас начнутся поставки из Бразилии и Уругвая, и цена снизится. То же самое касается и свинины", - приводит слова Немерюка Агентство "Москва".

Руководитель департамента торговли и услуг также добавил, что на некоторые группы товаров цена наоборот снизилась. Это касается, например, хлеба. Дешевле становятся и овощи. Немерюк отметил, что понижение цен коснется, в частности, капусты и моркови, потому что в этом году хорошие урожаи.

Напомним, ранее Алексей Немерюк рассказал, что доля отечественных товаров массового спроса в столичных торговых сетях составляет от 60 до 75 процентов. Некоторый дефицит российских товаров наблюдается в мясных и рыбных отделах.Также остается небольшая нехватка отечественных ягод и фруктов.

Отметим, что за последнее время объем отечественной продукции в столичных магазинах увеличился на 5-7 процентов. Импортную продукцию, по словам Немерюка, заменили аналогичными товарами из других районов.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

25 сентября Сергей Собянин подписал соглашение о поставках продуктов из Азербайджана. Таким образом, на столичных прилавках появится больше азербайджанских помидоров, гранатов, яблок и других овощей и фруктов.

1 октября мэр Москвы призвал монгольских производителей сельхозпродукции активнее выходить на потребительский рынок столицы. Речь идет, прежде всего, о поставках продукции животноводства. Соответствующее соглашение между московскими сетевыми компаниями и монгольскими сельхозпроизводителями планируется подписать в ближайшее время.