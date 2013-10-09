В центре Москвы разместят 600 уличных торговых автоматов

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Центрального административного округа сформировали адресный перечень размещения вендинговых автоматов и направили его в департамент торговли, сообщили M24.ru в префектуре ЦАО. В каждом районе округа было подобрано 7 - 10 площадок по 5 - 10 торговых автоматов на каждой. "В основном, это народные парки, бульвары, скверы - места с высокой проходимостью",– рассказали в префектуре. В Хамовниках, например, были выбраны площадки на Смоленском бульваре, рядом с пешеходной зоной Арбат, а также в Новодевичьем сквере.

Адресный перечень предусматривает размещение от пяти вендинговых автоматов на одной площадке в зависимости от ее размера. "В Хамовниках у нас поместилось около 45 торговых машин, а Пресня – большой район, там может найтись место и для 60. Всего в округе получится разместить около 600 автоматов", – отметили в префектуре.

Предложения, полученные от окружных властей, будут вынесены на межведомственную комиссию для обсуждения, сообщили M24.ru в департаменте торговли и услуг. Аукционы на право размещения торговых автоматов на столичных улицах начнутся в первом квартале 2014 года, стартовая цена размещения одного автомата - 30 тысяч рублей. Что касается содержания аппаратов и контроля их состояния – этот вопрос будет в компетенции предпринимателей. "Чтобы около автоматов не раскидывали мусор, на площадках будут установлены дополнительные мусорные контейнеры", – отметил замруководителя департамента торговли Никита Кузнецов.

Ассортимент внутри одной площадки будет определен в течение месяца, отметил он. Президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли (НААТ) Борис Белоцерковский рассказал, что бизнес может предложить различные варианты товаров, включая автоматизированную продажу молока и цветов. "Однако, скорее всего, это будут в основном автоматы по продаже закусок и напитков, возможно, если речь идет о скверах и туристических местах, может быть организована продажа аксессуаров или сувениров", – рассказал Белоцерковский.

В конце 2012 года департамент опубликовал концепцию развития вендинговыой торговли, в которой раскрыл приблизительный ассортимент: снэки, горячие напитки, цветы, пресса и постоматы. Среди последних разработок, которые рассматриваются ведомством, есть также автоматы по продаже артезианской воды, молока в розлив, аппараты по продаже олимпийской символики, средств гигиены, безрецептурных лекарств, а также вендинг с экопитанием.

Белоцерковский отметил, что уличные автоматы необходимо устанавливать на специальный фундамент. "Это тяжелые аппараты, ставить их просто на асфальт не следует", – отметил эксперт. Что касается вандализма, многие автоматы сейчас устанавливают в специальных антивандальные боксы, которые, помимо прочего, еще и дают им устойчивость к перепадам температур от +40 до -40 градусов. Стоимость установки пятерки автоматов на одной площадке Белоцерковский оценил в 15 - 20 тысяч евро в зависимости от конструкции машин.

Председатель комиссии "Опоры России" по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов предположил, что земельные участки под вендинговую торговлю предпринимателям отдадут на три года. Эксперт назвал первые предложения от Центрального округа скромными."10 площадок на район - это не очень много, но для начала неплохо. В будущем автоматы должны стать распространенной практикой, а не экзотикой",– пояснил Максимов.

По его словам, вендинг, в силу ограниченного ассортимента, не решит проблему недостачи торговых объектов в столичных районах, но может стать хорошим дополнением к городской инфраструктуре.

Согласно концепции развития вендинга в Москве, со временем автоматы должны вытеснить палатки со снэками и напитками. К 2015 году в городе должно появиться около 90 тысяч торговых автоматов против нынешних 14,5 тысяч. А всего в Москве планируется разместить порядка 200 тысяч торговых машин. Чиновники ожидают, что налоговые сборы и плата за право размещения должна приносить городу более 4 млрд рублей дохода ежегодно, а перспективный оборот отрасли оценивают в 40 млрд рублей.

Дарья Миронова